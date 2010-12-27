Спасатели ЗВО за 2018 год совершили более тысячи прыжков с парашютом

Прыжки совершались на аэродромах в Ленинградской, Псковской, Тверской и Воронежской областях.

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной служб авиационных частей Западного военного округа совершили более 1000 прыжков с парашютом. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Прыжки совершались на аэродромах в Ленинградской, Псковской, Тверской и Воронежской областях. Более 300 прыжков совершались на неподготовленную площадку, при нестабильной погоде, около 200 прыжков были совершены над водой, также было более 100 беспарашютных десантирований для отработки спуска спасателя и подъема пострадавшего с помощью лебедок и спасательных систем.

Прыжки производились с с вертолётов Ми-8 и транспортных самолётов. Для этого использовали парашютные системы Д-1-5У, планирующие спортивные купола "Мальва-24" и парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2".

На прошлой неделе на Лужском полигоне начались учения мотострелков ЗВО.

Фото: пресс-служба Западного военного округа