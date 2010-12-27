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На Лужском полигоне проходят учения мотострелков ЗВО
Вчера, 15:39
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nastya960
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На Лужском полигоне проходят учения мотострелков ЗВО

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После всех предварительных подготовок начнется боевое слаживание батальонов и дивизионов.

Более 4,5 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделений Западного военного округа отработают слаженность действий в ходе ротных тактических учений на полигонах в Ленинградской, Московской, Калининградской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На Лужский полигон Ленобласти вышли мотострелковые подразделения. Особый упор в учении делают на тренировку в темное время суток. Для упражнений учебных и контрольных стрельб военнослужащим понадобится 6000 артиллерийских и танковых снарядов, более 2000 мин и гранат, и свыше 50 000  пуль. Мотострелки также выполнят нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, проведут тренировки по управлению огнем штатных и приданных подразделений, отработают взаимодействие с поддерживающими экипажами армейской авиации.

После всех предварительных подготовок начнется боевое слаживание батальонов и дивизионов.

На прошлой неделе разведчики ЗВО десантировались с высоты 2500 метров в Финском заливе.

Фото: пресс-служба Западного военного округа

Теги: западный военный округ , зво
Категории: Лента новостей

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