На Лужском полигоне проходят учения мотострелков ЗВО

После всех предварительных подготовок начнется боевое слаживание батальонов и дивизионов.

Более 4,5 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделений Западного военного округа отработают слаженность действий в ходе ротных тактических учений на полигонах в Ленинградской, Московской, Калининградской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областях. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На Лужский полигон Ленобласти вышли мотострелковые подразделения. Особый упор в учении делают на тренировку в темное время суток. Для упражнений учебных и контрольных стрельб военнослужащим понадобится 6000 артиллерийских и танковых снарядов, более 2000 мин и гранат, и свыше 50 000 пуль. Мотострелки также выполнят нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, проведут тренировки по управлению огнем штатных и приданных подразделений, отработают взаимодействие с поддерживающими экипажами армейской авиации.

После всех предварительных подготовок начнется боевое слаживание батальонов и дивизионов.

На прошлой неделе разведчики ЗВО десантировались с высоты 2500 метров в Финском заливе.

Фото: пресс-служба Западного военного округа