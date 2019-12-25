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В Петербурге задержали мужчину, который избил 93-летнего отца сожительницы
Сегодня, 9:51
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Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали мужчину, который избил 93-летнего отца сожительницы

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Пенсионеру потребовалась помощь медиков.

В Петербурге задержали 43-летнего мужчину по подозрению в избиении 93-летнего отца сожительницы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пенсионер обратился в полицию 9 мая около 5 часов вечера. Он заявил, что днем ранее его избил сожитель дочери. Мужчина, угрожая потерпевшему убийством, нанес ему несколько ударов по голове и груди. Пенсионера с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки в удовлетворительном состоянии увезли в больницу.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее мы писали, что студент жестоко избил 25-летнего парня на Загородном проспекте.

Фото: pixabay.com

Теги: избиение, покушение на убийство
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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