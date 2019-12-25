В Петербурге задержали мужчину, который избил 93-летнего отца сожительницы

Пенсионеру потребовалась помощь медиков.

В Петербурге задержали 43-летнего мужчину по подозрению в избиении 93-летнего отца сожительницы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пенсионер обратился в полицию 9 мая около 5 часов вечера. Он заявил, что днем ранее его избил сожитель дочери. Мужчина, угрожая потерпевшему убийством, нанес ему несколько ударов по голове и груди. Пенсионера с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки в удовлетворительном состоянии увезли в больницу.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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