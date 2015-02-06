Создатели "ЭпиВакКороны" выбрали название для новой вакцины от коронавируса

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в июне.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак AURORA-CoV для названия новой вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана центром "Вектор" в середине июня текущего года.

Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" ("ЭпиВакКорона-Н"), проходящей в настоящее время клинические исследования. из сообщения Роспатента

Всего было подано более 30 заявок на новые вакцины против коронавирусной инфекции. Патенты выданы только на половину из них. Отмечается, что регистрация товарного знака дает преимущества при продвижении вакцины как на отечественном, так и на зарубежном рынках.

Ранее мы сообщали, что фармацевтическая компания "Герофарм" начнет производить вакцину "ЭпиВакКорона" в Петербурге и Москве.

Фото: epivakcorona.ru