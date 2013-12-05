Производство вакцины в столицах стартует с июля месяца.

Фармацевтическая компания "Герофарм" начнёт производить вакцину "ЭпиВакКорона" в Петербурге и Москве. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Рината Максютова.

Максютов заявил, что производство вакцины "ЭпиВакКорона" в столицах стартует с июля месяца. Чтобы привить 60% населения, по словам гендиректора, необходимо наращивать мощности производства. Максютов считает, что коронавирус в ближайшем будущем станет для россиян обычным ОРВИ.

Ранее Минздрав прислал в Петербург протоколы для проведения ревакцинации привитых. Процедура по ревакцинации тех, кто сделал прививку более полугода назад предлагается, так как уровень антител у этих людей успел снизиться. Когда уровень заболеваемости спадет, делать вакцину нужно будет только раз в год.

Фото: Piter.tv