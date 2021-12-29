Создано дешевое устройство для записи мозговой активности

Устройство в том числе можно использовать для предсказания эпилептических приступов.

Ученые разработали устройство, которое записывает мозговую активность. Аналоги это устройство превосходит за счет низкой стоимости и компактности. Как сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий, статья была опубликована в журнале Experimental Brain Research.

Проблема большинства современных устройств для записи мохговой активности заключается в том, что они либо громоздкие, либо дорогие. При этом не всегда удовлетворительно качество сигнала из-за небольшого количества электродов.

В сообщении говорится, что собрать устройство можно за 350 долларов. Для сравнения, цена существующих аналогов составляет порядка тысячи долларов.

Новый энцефалограф оснащен 24 электродами, и при необходимости можно поставить больше. Главное - он обеспечивает высокое качество сигнала, на уровне лабораторного оборудования, - говорится в сообщении.

Вес энцефалографа составляет 150 граммов. Причем инструкция по сборке устройства была выложена в открытый доступ, как и сопутствующую документацию с кодом.

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