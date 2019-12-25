Созданы новые противозачаточные средства для женщин с использованием антител

Таким образом женщины смогут отказаться от гормональных препаратов.

Ученые из США создали противозачаточные средства, основанные на антителах к сперматозоидам. Они способны разрушить 99,9% сперматозоидов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Ученые отмечают, что благодаря новой технологии женщины смогу отказаться от приема гормональных препаратов. Ранее учёные узнали, что некоторые антитела могут сделать женщин бесплодными на срок их присутствия. Теперь их использовали в качестве контрацептивов.

Так, проверили эффективность иммуноглобулинов G (IgG) для остановки сперматозоидов в лабораторных условиях, а также на овцах. И во всех случаях эффективность антител была подтверждена.

Фото: pexels