Создан аккумулятор для электромобилей, заряжающийся за 10 минут

Увеличение скорости заряда достигается за счет замены графита в аноде элемента на наночастицы металлоид.

Израильская компания StoreDot представила аккумулятор для электрокаров, который заряжается за 10 минут. Об этом пишет The Times of Israel.

Новый аккумулятор является прототипом и базируется на батареях типа 4680. Они в том числе используются в электрокарах Tesla. Однако отличительная черта нового аккумулятора в экстремально быстрой зарядке (XFC). Увеличение скорости заряда достигается за счет замены графита в аноде элемента на наночастицы металлоидов, таких как кремний.

В компании заявили, что разработка заняла три года. Сейчас идут переговоры о создании производственной линии. Предполагается, что стартуют продажи в 2024 году.

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