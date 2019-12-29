Власти хотят уменьшить количество солода в напитке.

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве. Однако эксперты хотят ужесточить требования к составу данного напитка. Соответствующее обращение направлено в Министерство финансов. Об этом сообщили "Ведомости".

Речь идет о соблюдении технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ разрешает заменять до половины солода на зерно. Данное постановление должно вступить в законную силу с января 2021 года. Сейчас же разрешено заменять лишь 20% сырья.

Российские пивовары просят чиновников перенести действующую норму в новый регламент. Они считают, что изменения приведут к нездоровой конкуренции. Производителям будет невыгодно создавать пиво из солода.

Ранее пивовары попросили установить минимальную цену на пиво.

Видео: YouTube/The Craft Beer Channel