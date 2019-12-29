Обращение они адресовали Антону Силуанову.

Пивовары попросили установить минимальную цену на пиво. Об этом сообщил "Интерфакс". С таким требованием выступили представители Союза производителей пиво-безалкогольной продукции. Они обратились к министру финансов Антону Силуанову. По мнению экспертов отрасли, легальная розница не должна реализовывать бутылку дешевле обычной воды.

Это дискредитирует пиво в глазах потребителя комментируют специалисты

Также пивовары недовольны неблагоприятной для легальных производителей ценовой конкуренции. Сейчас рынок в РФ перенасыщен акционным пивом по демпинговым ценам. Этот продукт не покрывает затрат на производство и налоги.

Ранее в Петербурге оштрафовали женщину за продажу пива подростку.

Видео: YouTube/Видео: YouTube/The Craft Beer Channel