В Петербурге оштрафовали женщину за продажу пива подростку

Прокуратура Красносельского района поддержала обвинение Ларисы Сукасян, признанной судом виновной в продаже алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как выяснил суд, женщина продала алкоголь подростку в июле 2018 года, после чего ее привлекли к административной ответственности. Наказание не повлияло на Сукасян, и летом следующего года женщина снова продала алкогольное пиво несовершеннолетнему в магазине ООО "Кондитерская".
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Фото: pixabay
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