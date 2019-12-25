В Петербурге оштрафовали женщину за продажу пива подростку

Продавщица дважды не интересовалась возрастом покупателя, реализуя алкоголь.

Прокуратура Красносельского района поддержала обвинение Ларисы Сукасян, признанной судом виновной в продаже алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснил суд, женщина продала алкоголь подростку в июле 2018 года, после чего ее привлекли к административной ответственности. Наказание не повлияло на Сукасян, и летом следующего года женщина снова продала алкогольное пиво несовершеннолетнему в магазине ООО "Кондитерская".

Злоумышленницу оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Петербургскому таможеннику дали условный срок за получение взятки в 50 тыс. рублей.

Фото: pixabay