Запасов пшеницы осталось на две-три недели.

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки. Причина — высокие цены на зерно.

Российский союз мукомольных предприятий обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В письме указано, что мукомольные предприятия не могут покупать пшеницу по очень высоким ценам. По их заявлениям, её запасов осталось на две-три недели. Они просят "принять меры по ликвидации дисбаланса в установке цен на пшеницу и муку".

Причина кризиса на рынке следующая: "из-за падения курса рубля и возросшей в связи с этим выгодностью экспорта".

Ранее российские производители опровергли дефицит сахара, мяса птицы и муки.