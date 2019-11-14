Производители готовы увеличить объемы выпуска продукции в случае необходимости.

Российские производители опровергли дефицит сахара, мяса птицы и муки. Об этом "РИА Новостям" сообщили в пресс-службе Минсельхоза со ссылкой на информацию от объединения российских производителей сельхозпродукции. По данным чиновников, предприятия готовы в случае необходимости нарастить производство.

С середины марта торговые сети фиксируют повышенный спрос на ряд товаров первой необходимости. В список товаров входят крупы, макароны и туалетная бумага.. Россияне скупают продукты из-за нестабильной ситуации из-за распространения коронавируса и падением курса рубля по отношению к доллару и евро.

Ранее правительство РФ неоднократно заявляло, что в стране не будет дефицита продуктов. Частично пустые полки в магазинах можно увидеть из-за ажиотажа покупателей. Однако ритейлеры стараются оперативно докладывать товар и увеличивать объем поставок в торговые точки. Глава правления Союзроссахара Андрей Бородин рассказал, что за последнюю неделю темпы отгрузок сахара с сахарных заводов увеличились на 20-25% выше среднего значения предыдущих периодов.

Петербургское УФАС возьмет под контроль цены на социально значимые продукты.

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