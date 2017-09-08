Современных детей ввела в ступор обыкновенная аудиокассета

Видеоролик с детьми и аудиокассетами набирает популярность и количество просмотров в интернете.

Любящий отец из Великобритании Джеймс Крейн(James Crane) решил показать своим детям обыкновенную аудиокассету, сказав, что он раньше с помощью этого слушал музыку.

Знакомство детей с чудо - предметом Джеймс снял на видео и опубликовал в своем аккаунте на Facebook. Дети крутят диковинку в руках, пытаясь разгадать, как же все-таки при помощи этой вещи можно услышать музыку. Ребята прикладывали неоднократно к уху кассету, трясли ее, вертели и даже приложили к глазам, высказав предположение, что кассету надо подключить к телевизору, чтобы смотреть клипы. Выползший кусочек магнитной ленты один из детей аккуратно потрогал пальчиком, пытаясь им же заправить ее обратно.

Родители детишек изрядно посмеялись над потугами своих отпрысков разгадать эту непосильную для современных детей задачку. "Просто показал моим мальчикам какие-то кассеты, сказав им, что это я использовал для того, чтобы слушать музыку. Их представления об этом довели меня до колик", - пишет под видео Джеймс.

Видеоролик за пару дней набрал несколько сотен просмотров.

Видео: Facebook/James Crane