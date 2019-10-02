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Видео: Немецкий танк Leopard 2 опозорился на учениях в Швеции

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В сети опубликовано видео с военных учений Швеции, где на вооружении стоит немецкий танк "Леопард 2".

По сети разлетелось видео с "позором" немецкого танка Leopard 2, который стоит на вооружении в Швеции.

На военных учениях в Швеции, где танкисты демонстрировали свои умения, произошел конфуз с танком Leopard 2 и его экипажем. Танк должен был подняться на возвышение под углом в 30 градусов. Но экипаж не справился с задачей, и танк сполз быстро вниз, преодолев две трети возвышения.

Видео разлетелось по сети и вызвало насмешки пользователей, и "Леопард 2" назвали "недотанком".

Видео: YouTube/Lamin Sakho3

Теги: leopard 2, армия и вооружение, в мире, вирусное видео, мировые новости, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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