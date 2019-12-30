Дорожник из Нижнего Новгорода взорвал рунет "снежными ангелами"

Видео с дорожником, рисующем "снежных ангелов" на свежевыпавшем снегу, разлетелось по сети и стало вирусным.
Сообщается, что видео было снято в ночь с понедельника на вторник в Нижнем Новгороде. На видео снегоуборочная машина стоит на краю очищенной от снега проезжей части, а рабочий дорожник неподалеку лежит в сугробе и "рисует" телом "снежных ангелов". На опубликованном видео один ангел уже готов, над вторым дорожник в процессе создания.
Видео вызвал шквал положительных эмоций в сети.
Красавчик, везде должна находиться минутка позитива
Он ангел !!! Премию позитива заслужил
Креативный парень. Повеселил!))) добра ему
Красавчик:). Хоть какая-то позитивная новость, а то всё вирус, вирус..)
блин, искренне рад за мужика, молодец, главное жить и наслаждаться жизнью.
Ребят, это самое лучшее, что я видел в этом, 2020, году!
Видео за сутки набрало сотни тысяч просмотров и стало вирусным.
Видео: Mash
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