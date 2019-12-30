Дорожник из Нижнего Новгорода взорвал рунет "снежными ангелами"

Видео разлетелось по сети и восхитило пользователей.

Видео с дорожником, рисующем "снежных ангелов" на свежевыпавшем снегу, разлетелось по сети и стало вирусным.

Сообщается, что видео было снято в ночь с понедельника на вторник в Нижнем Новгороде. На видео снегоуборочная машина стоит на краю очищенной от снега проезжей части, а рабочий дорожник неподалеку лежит в сугробе и "рисует" телом "снежных ангелов". На опубликованном видео один ангел уже готов, над вторым дорожник в процессе создания.

Видео вызвал шквал положительных эмоций в сети.

Красавчик, везде должна находиться минутка позитива

Он ангел !!! Премию позитива заслужил

Креативный парень. Повеселил!))) добра ему

Красавчик:). Хоть какая-то позитивная новость, а то всё вирус, вирус..)

блин, искренне рад за мужика, молодец, главное жить и наслаждаться жизнью.

Ребят, это самое лучшее, что я видел в этом, 2020, году!

Видео за сутки набрало сотни тысяч просмотров и стало вирусным.

Видео: Mash