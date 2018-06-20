Танцующий уборщик в Костроме взорвал соцсети

"Танцующий дэнсер" так прозвали в соцсетях дорожного уборщика.

Дорожный рабочий станцевал на перерыве и стал знаменитостью.

На перерыве во время уборки улиц города Костромы один из рабочих, молодой парень, под музыку исполнил энергичный танец. В кабине дорожной техники играет громкая музыка, а водитель снимает на видео танец своего коллеги. Видео разместили в интернете, и оно тут же разлетелось по соцсетям. Сообщается, что парня зовут Юрий.

В соцсетях неоднозначно отреагировали на данное видео. Одни сетуют, что из-за таких танцоров плохо убирается город. Но остальных порадовал танцующий уборщик.

Видео: ЧП Кострома