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Иностранец домогался до двух несовершеннолетних сестёр в Ленобласти
Сегодня, 9:58
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Иностранец домогался до двух несовершеннолетних сестёр в Ленобласти

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В тот же день по подозрению в совершении указанного преступления полиции был передан 39-летний гражданин одной из среднеазиатских республик.

Вечером во вторник, 22 августа, в экстренные службы поступило сообщение от мужчины, который задержал пристававшего к несовершеннолетним девочкам иностранца на улице Верхняя в деревне Старая Всеволожского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день по подозрению в совершении указанного преступления полиции был передан 39-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Позже мать девочек 2011 и 2014 годов рождения подала заявление о насильственных действиях сексуального характера в отношении них.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ, помещен в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что женщина обвинила бывшего сожителя в приставании к их общему сыну.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, насильственные действия сексуального характера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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