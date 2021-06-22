Совфед попытается начать диалог с Сенатом США

Валентина Матвиенко прокомментировала встречу президента РФ и главы США в Женеве.

Совет Федерации попытается начать диалог с Сенатом США после встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала председатель СФ Валентина Матвиенко. Мероприятие приурочено к завершению весенней сессии работы верхней палаты парламента в текущем году. Спикер заметила, что ранее ее коллеги уже пытались налаживать контакты с американскими партнерами, используя при этом разные возможности.

Мы со своей стороны будем предпринимать такие шаги. Да, мы не кисельные барышни, чтобы на кого-то обижаться. Это политика. Мы со своей стороны будем это делать, посмотрим на реакцию наших коллег из Сената США. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Сенатор заявила, что русофобская политика, которую реализовывала предыдущая администрация Белого дома, а также ограничения и санкции, введенные Вашингтоном, во многом поддерживались самим Конгрессом США. Матвиенко с сожалением отметила, что во многом такие настроения со стороны Сената по отношению к РФ останутся прежними.

Матвиенко: футбольную политику в РФ "надо в корне менять".

Фото и видео: Совет Федерации