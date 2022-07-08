Совфед одобрил законопроект об индексации военных пенсий на 10%

Отсчет начнется с 1 июня 2022 года.

В пятницу, 8 июля, Совет Федерации одобрил проект закона об индексации пенсий российских военных пенсионеров на 10%. Решение вступает в силу с 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, индексация затронет всех граждан, проходивших военную службу, а также служивших в органах внутренних дел и войсках нацгвардии, и приравненных приравненным к ним сотрудников, которые отслужили в Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств, и уголовно-исполнительных структурах.

Также документ касается случаев, в которых военный пенсионер признан не годным или ограниченно годным к службе по состоянию здоровья и имеет госнаграду после участия в боевых действиях. Такие граждане смогут возобновить карьеру и занимать отдельные должности.

Ранее мы сообщили о том, что Совфед рассмотрит вопрос вхождения ДНР и ЛНР, когда потребуется.

Видео: Совет Федерации