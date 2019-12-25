Совфед одобрил законы, закрепляющие приоритет Конституции РФ в трех российских кодексах

Правки будут внесены в Трудовой, Жилищный и Земельный кодексы.

Совет Федерации России на пленарном заседании 23 апреля одобрил законы, закрепляющие приоритет Конституции РФ в трех российских кодексах. Речь идет о Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах.

Не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. текст документа

Сенаторы отметили, что противоречие может быть установлено в законном порядке, определяемом федеральным конституционным законодательством. В 79 статье Основного закона РФ говорится о том, что постановления межгосударственных инстанций в том истолковании, которое противоречит национальной Конституции РФ, не подлежат исполнению на территории государства. Такая правка вступила в законную силу по результатам проведенного в стране голосования по изменению Конституции.

Совфед одобрил закон об участии физлиц-иноагентов в выборах.

Фото: Piter.tv