Совфед одобрил изменение границ Петербурга

По словам председателя Комитета по экономической политике Андрея Кутепова, включение новых территорий будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Петербурга.

Совет Федерации утвердил изменение границ Петербурга. В границы Северной столицы вошли три искусственных земельных участка в акватории Финского залива общей площадью 1 353 509 квадратных метров. Об этом сообщило ТАСС.

Это два участка в районе юго-западной части акватории Невской губы и территория в западной части Крестовского острова. Все территории предназначены для размещения объектов внешнего водного и внутригородского транспорта.

По словам председателя Комитета по экономической политике Андрея Кутепова, включение новых территорий будет способствовать социально-экономическому развитию Петербурга.

Также Совфед одобрил закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в иностранных судах.

Видео: YouTube / Совет Федерации