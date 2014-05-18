Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о назначении выборов президента России

Выборы главы государства планируют провести 17 марта 2024 года.

Совет Федерации в четверг, 7 декабря, рассмотрит постановление о назначении выборов президента России. Об этом сообщил на заседании глава Конституционный комитет Совфеда Андрей Клишас.

Выборы главы государства планируют провести 17 марта 2024 года. По словам Клишаса, постановление Совфеда с назначением даты выбора президента может быть утверждено сенаторами на этой неделе. Кроме того, на пленарном заседании возможно присутствие главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не принимал решений по выдвижению на выборах 2024 года.

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