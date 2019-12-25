Советником губернатора Петербурга стал экс-глава комитета по инвестициям Голованов

Врио председателя комитета по инвестициям станет заместитель председателя Иван Складчиков.

Советником губернатора Петербурга назначили Романа Голованова. Ранее он занимал пост главы городского комитета по инвестициям. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

На посту советника он начнет работать с 20 октября. Врио председателя комитета по инвестициям станет заместитель председателя Иван Складчиков.

С понедельника, 24 октября, глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк перейдёт в комитет по труду и занятости населения Петербурга. Он займёт должность главы комитета.

Ранее новым начальником ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти стал Андрей Тарасов. До этого руководящую должность занимал генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев.

Фото: пресс-служба комитета по инвестициям