Новым начальником ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти стал Андрей Тарасов

До этого руководящую должность занимал генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области произошли кадровые перестановки. Новым начальником управления стал генерал-майор полиции Андрей Тарасов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руководителя представил личному составу командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв. Он подчеркнул необходимость взаимодействия с органами власти и региональными силовыми структурами.

До назначения Тарасова должность занимал занимал генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев.

Ранее мы сообщили о том, что Сергей Вылегжанин оставляет пост главы комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ