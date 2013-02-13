  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новым начальником ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти стал Андрей Тарасов
Сегодня, 13:41
28
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новым начальником ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти стал Андрей Тарасов

0 0

До этого руководящую должность занимал генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области произошли кадровые перестановки. Новым начальником управления стал генерал-майор полиции Андрей Тарасов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Руководителя представил личному составу командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв. Он подчеркнул необходимость взаимодействия с органами власти и региональными силовыми структурами.

До назначения Тарасова должность занимал занимал генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев.

Ранее мы сообщили о том, что Сергей Вылегжанин оставляет пост главы комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Теги: гу росгвардии по санкт-петербургу и ленобласти, кадровые перестановки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии