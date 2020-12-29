Советник Санду обвинила русских в неуважении к языку молдаван

За слова Алы Немеренко пришлось извиняться и.о. главы Минюста Молдавии.

Советник президента Молдавии Майи Санду обвинила русских в неуважении к языку молдаван. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала "Sputnik Ближнее зарубежье". По данным источника, Ала Немеренко считает, что национальные меньшинства не уважают язык коренных жителей в республике.

Я поражена тем, какое отсутствие уважения к румынскому языку, языку коренных жителей, проявляют некоторые из тех, кого моя страна тепло приняла и согрела на груди словно своих детей — армян, азербайджанцев, русских, белорусов" Ала Немеренко, советник президента Молдавии

После данного выступления исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский принес извинения представителям тех этносов, которых задели высказывания молдавского советника, за заявление своей коллеги. Он считает, что слова Немеренко можно назвать шовинистическими.

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