Совет МО "Малая Охта" прекратил полномочия "яблочницы" Морозовой

Депутата лишили мандата из-за ошибок в декларации о доходах.

Совет муниципального образования "Малая Охта" лишил мандата депутата от "Яблока" Веру Морозову. Об этом она сама рассказала на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, Морозову обвиняли в том, что она допустила ошибки в декларации о доходах. Свою вину женщина отрицала. О нарушениях узнал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он же написал письмо в МО, в котором предложил лишить политического деятеля мандата.

За лишение Морозовой полномочий депутата выступили десять человек, восемь – проголосовали против. Это решение "яблочница" хочет обжаловать в суде.

Ранее мы писали, что власти Петербурга еще раз обсчитают транспортную реформу.

Фото: ВКонтакте / Вера Морозова (Гордиенко)