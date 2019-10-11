Совет МО "Малая Охта" прекратил полномочия "яблочницы" Морозовой

Совет муниципального образования "Малая Охта" лишил мандата депутата от "Яблока" Веру Морозову. Об этом она сама рассказала на своей странице "ВКонтакте".
Напомним, Морозову обвиняли в том, что она допустила ошибки в декларации о доходах. Свою вину женщина отрицала. О нарушениях узнал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он же написал письмо в МО, в котором предложил лишить политического деятеля мандата.
За лишение Морозовой полномочий депутата выступили десять человек, восемь – проголосовали против. Это решение "яблочница" хочет обжаловать в суде.
Ранее мы писали, что власти Петербурга еще раз обсчитают транспортную реформу.
Фото: ВКонтакте / Вера Морозова (Гордиенко)
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