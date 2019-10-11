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Совет МО "Малая Охта" прекратил полномочия "яблочницы" Морозовой
Сегодня, 7:57
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Alena_Zinovieva

Совет МО "Малая Охта" прекратил полномочия "яблочницы" Морозовой

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Депутата лишили мандата из-за ошибок в декларации о доходах.

Совет муниципального образования "Малая Охта" лишил мандата депутата от "Яблока" Веру Морозову. Об этом она сама рассказала на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, Морозову обвиняли в том, что она допустила ошибки в декларации о доходах. Свою вину женщина отрицала. О нарушениях узнал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он же написал письмо в МО, в котором предложил лишить политического деятеля мандата.

За лишение Морозовой полномочий депутата выступили десять человек, восемь – проголосовали против. Это решение "яблочница" хочет обжаловать в суде.

Ранее мы писали, что власти Петербурга еще раз обсчитают транспортную реформу.

Фото: ВКонтакте / Вера Морозова (Гордиенко)

Теги: вера морозова, мандат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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