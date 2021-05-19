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Совет Федерации ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве

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Документ стороны подписали в октябре прошлого года.

Совет Федерации России ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве. Решение парламентарии верхней палаты парламента приняли на пленарном заседании 19 мая. Известно, что документ был подписан сторонами еще 16 октября 2020 года в Нур-Султане. Это произошло в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного соглашения, подписанного 28 марта 1994 года.

Напомним, что документ о военном сотрудничестве между Казахстаном и Россией определяет и закрепляет международно-правовые основы по регулированию мероприятий в данном направлении. Уполномоченными с обеих сторон являются оборонные ведомства участников соглашения.

Правительство РФ упростило процедуру регистрации по месту жительства и пребывания.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: военное сотрудничество, казахстан, ратификация договора, совет федерации
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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