Сенаторы одобрили на заседании пакет документов.

Совет Федерации одобрил законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России. Соответствующее решение принято представителями верхней палаты парламента на пленарном заседании в СФ. Сенаторы одобрили общий пакет документов, касающийся участия в Европейском суде по правам человека.

В частности, Россия не будет исполнять постановления ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, когда Россия подала официальное заявление о выходе из Совета Европы. Также дальнейшая выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета, находящиеся в российских банках. Генеральная прокуратура до 1 января 2023 года может производить денежную компенсацию заявителю по постановлениям ЕСПЧ.

Теперь в РФ решения ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судебными инстанциями. При этом власти страны рассматривают вопрос формирования дополнительного компенсаторного механизма, который даст основания по отмене уже вступивших в законную силу судебных решений. Также структура позволит возобновлять делопроизводства по уголовным делам из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

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Фото и видео: Piter.tv

