Совершенствование ВМФ позволит защитить интересы России, заявил Шойгу

Глава Минобороны РФ провел совещание по работе ТОФ.

Совершенствование российского Военно-морского флота позволяет государству защищать национальные интересы страны. В ходе своей рабочей поездки по территории Приморского края генерал армии провел совещание по итогам работы на местных предприятиях военно-промышленного комплекса, расположенных в дальневосточном регионе России.

Совершенствование Военно-морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу заявил о разработке проектов беспилотных подводных аппаратов для ВМФ.

Фото и видео: Минобороны России