Совершенствование ВМФ позволит защитить интересы России, заявил Шойгу

Совершенствование российского Военно-морского флота позволяет государству защищать национальные интересы страны. В ходе своей рабочей поездки по территории Приморского края генерал армии провел совещание по итогам работы на местных предприятиях военно-промышленного комплекса, расположенных в дальневосточном регионе России.
Совершенствование Военно-морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Шойгу заявил о разработке проектов беспилотных подводных аппаратов для ВМФ.
Фото и видео: Минобороны России
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