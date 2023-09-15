Шойгу заявил о разработке проектов беспилотных подводных аппаратов для ВМФ

Генерал армии рассказал о новых проектах страны.

Проекты подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов, а также роботизированных систем разрабатываются для Военно-морского флота РФ. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал на совещании, организованного в штабе Тихоокеанского флота страны. Мероприятие состоялось в ходе рабочей поездки чиновника по территории Приморского края.

Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

ВМФ до конца года получит 12 новых кораблей.

Фото и видео: Минобороны России