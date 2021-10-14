ВМФ до конца года получит 12 новых кораблей

Сергей Шойгу оценил оснащение ТОФ.

Двенадцать кораблей поступят в состав российского Военно-морскоого флота до конца 2023 года, среди этих судов будут надводные и подводные объекты. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал на совещании, организованного в штабе Тихоокеанского флота страны. Мероприятие состоялось в ходе рабочей поездки чиновника по территории Приморского края. В штабе ТОФ специалист оценил результаты работы предприятиях военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

В эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск". Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Министр пояснил, что что за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.

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Фото и видео: Минобороны России