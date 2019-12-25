Сотрудники ККИ Петербурга освободили 23 участка от нелегальной торговли за выходные

Проверки затронули Центральный, Невский, Выборгский и Фрунзенский районы.

За прошедшие выходные в четырёх районах Северной столицы состоялись профилактические рейды, направленные против незаконной уличной торговли. По данным пресс-службы городского комитета по контролю за имуществом (ККИ), всего от торговых площадей было освобождено 23 земельных участка.

Проверки затронули Центральный, Невский, Выборгский и Фрунзенский районы. Сотрудники ККИ дежурили возле станций метро и в других людных местах с 13:00 до 20:00 и освободили от незаконной торговли участки улицы Марата, Невского и Лиговского проспектов, канала Грибоедова, Балканской площади, улицы Бабушкина, метро "Озерки" и "Удельная" и на проспекте Энгельса.

На указанных территориях находились прилавки, торговые модули, стеллажи, столы и тележки с сувенирами, цветами, аксессуарами для мобильных телефонов, овощей и фруктов. Всего было изъято примерно полторы сотни различных товаров.

Ранее мы сообщили о том, что в начале октября ККИ освободил 100 квадратов территории Апркасина двора от незаконной торговли.

Фото: пресс-служба ККИ