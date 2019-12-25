Почти 5 тысяч сотрудников соцслужб в Петербурге получат выплаты за работу в период пандемии

По словам Александра Беглова, решение о создании Службы социальных участковых в прошлом году себя оправдало.

Более 4,5 тыс. специалистов социальных служб получат выплаты стимулирующего характера за работу в пандемию коронавируса. Об этом заявил губернатор Петербурга на рабочем совещании с членами городского правительства.

По словам Александра Беглов, более 38 тысяч петербуржцев получали социальные услуги на дому. На передовой в борьбе с коронавирусом находились не только медики, но и социальные работники, которые продолжали помогать горожанам.

За период с 1 апреля по 30 июня выплаты стимулирующего характера в размере 10 тысяч рублей получат 4675 специалистов социальных служб. На это из резервного фонда правительства города будет выделено более 14 млн рублей.

Ранее стало известно о том, что власти Петербурга договорились о транше в 1,2 млрд на доплаты медикам.

Фото: Piter.TV