В апреле и июне из резервного фонда правительства России Петербургу было выделено 3,2 млрд рублей.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что власти Петербурга договорились о транше в 1,2 млрд на доплаты медикам. Об этом сообщают в Смольном.

Отмечается, что власти Северной столицы уже заключили соглашение с Минздравом. Согласно документу, из федерального бюджета выделят 1,2 млрд рублей на выплаты стимулирующего характера медработникам.

Стоит отметить, что с апреле и июне из резервного фонда правительства России выделили Петербургу 3,2 млрд рублей. Эти деньги Смольный отправил на выплаты 26 726 сотрудникам медицинских учреждений.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга ожидают наплыва туристов после открытия границ.

Фото:Piter.TV