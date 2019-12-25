В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что власти Петербурга договорились о транше в 1,2 млрд на доплаты медикам. Об этом сообщают в Смольном.
Отмечается, что власти Северной столицы уже заключили соглашение с Минздравом. Согласно документу, из федерального бюджета выделят 1,2 млрд рублей на выплаты стимулирующего характера медработникам.
Стоит отметить, что с апреле и июне из резервного фонда правительства России выделили Петербургу 3,2 млрд рублей. Эти деньги Смольный отправил на выплаты 26 726 сотрудникам медицинских учреждений.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга ожидают наплыва туристов после открытия границ.
Фото:Piter.TV
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