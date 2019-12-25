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Власти Петербурга договорились о транше в 1,2 млрд на доплаты медикам
Сегодня, 13:30
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга договорились о транше в 1,2 млрд на доплаты медикам

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В апреле и июне из резервного фонда правительства России Петербургу было выделено 3,2 млрд рублей.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что власти Петербурга договорились о транше в 1,2 млрд на доплаты медикам. Об этом сообщают в Смольном.

Отмечается, что власти Северной столицы уже заключили соглашение с Минздравом. Согласно документу, из федерального бюджета выделят 1,2 млрд рублей на выплаты стимулирующего характера медработникам.

Стоит отметить, что с апреле и июне из резервного фонда правительства России выделили Петербургу 3,2 млрд рублей. Эти деньги Смольный отправил на выплаты 26 726 сотрудникам медицинских учреждений.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга ожидают наплыва туристов после открытия границ.

Фото:Piter.TV

Теги: выплаты медикам, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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