Сотрудники полиции задержали предполагаемых виновников гибели киберспортсмена

Напомним, 17 октября возле гаражей в городе Никольское был найден 23-летний молодой человек с серьезными травмами. По дороге в больницу пострадавший скончался.

Сотрудники полиции установили и задержали предполагаемых виновников гибели киберспортсмена. Трое жителей города Никольское Ленобласти доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 17 октября возле гаражей в городе Никольское был найден 23-летний молодой человек с серьезными травмами. По дороге в больницу пострадавший скончался. Смерть наступила из-за травм, было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска Тосненского района Ленобласти установили и задержали троих подозреваемых в возрасте от 30 до 33 лет. По данным полиции, около 4 часов утра потерпевший вышел из квартиры своих друзей, предварительно вызвав такси. Выйдя на улицу, он встретил троих незнакомцев, которые распивали алкоголь возле магазина. Между ними завязалась беседа, затем киберспортсмен сел в автомобиль "Газель", принадлежащий одному из мужчин. В салоне петербуржца начали избиваить. Затем злоумышленники погрузили молодого человека в багажник, отвезли на старое Никольское кладбище, где вытащили из автомобиля и продолжили избивать. Там они его и бросили.

Спустя некоторое время подозреваемые вернулись. Убедившись, что потерпевший дышит, они снова погрузили его в багажник, привезли к старым заброшенным гаражам в ста метрах от больницы и выбросили.

Фото: Piter.tv