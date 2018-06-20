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Пассажиры избили и ограбили петербургского таксиста
Сегодня, 9:33
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nastya960

Пассажиры избили и ограбили петербургского таксиста

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Также они угрожали ему предметом, похожим на пистолет.

В деревне Аро около дома 70 по Полевой улице двое неизвестных  избили и ограбили водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, 27 марта около часа ночи пассажиры такси стали угрожать водителю предметом, похожим на пистолет. Потом они избили руками таксиста 1992 года рождения, отобрали у него 2000 рублей и скрылись.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников и проводят проверку.

Ранее на Piter.TV: Агрессоры с оружием избили таксиста в Петербурге.
Фото: pixabay.com

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Теги: ограбление, такси, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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