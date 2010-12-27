Агрессоры с оружием избили таксиста в Петербурге

Мужчину госпитализировали.

В Петербурге молодой таксист отправился в больницу с травмами. Молодой водитель решил подвезти двух мужчин, а они избили и обчистили его. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на улице Коллонтай, там злоумышленники сели в такси. Угрожая ножом водителю 1995 года рождения, они избили его, отобрали деньги, мобильный телефон и скрылись с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу.

Устанавливается сумма ущерба. По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.