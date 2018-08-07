Во Всеволожске у матери за долги забрали 10-месячную дочь

Женщина не может вернуть долг своим знакомым по причине отсутствия денег. Полиция проводит проверку.

Сотрудники полиции Всеволожского района проводят проверку по факту заявления о похищении 10-месяченого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По предварительной информации, 17 февраля в полицию Всеволожского района обратилась 40-летняя гражданка. Она сообщила, что в этот же день около 12:30 к ней пришли две ее знакомые (68 и 39 лет), которые просили вернуть долг. Женщина не смогла вернуть им деньги, так как у нее их не было. Тогда две женщины забрали ее десятимесячную дочь. Позже ребенка привезли в отдел полиции и малышку вернули маме.

Полиция разбирается в сложившейся конфликтной ситуации и выясняет детали произошедшего.

Фото: Piter.TV