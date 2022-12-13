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В Колпино полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя

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На правонарушителя составили несколько административных дел. 

Сотрудники полиции Колпинского района применили табельное оружие для задержания нарушителя, который проигнорировал требование об остановке. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

На пересечении Пролетарской улицы и Заводского проспекта 9 января в 01:30 была предпринята попытка остановки автомобиля ЗАЗ Chance для проверки документов. Водитель на требования об остановке не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Нарядом ДПС было организовано преследование автомобиля. Около 01:50 сотрудник ДПС с помощью табельного оружия повредил задние колеса, после чего 28-летний водитель был задержан. Автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. На правонарушителя составили несколько административных дел. 

В Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей.

Видео: пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Теги: дпс, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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