В Колпино полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя

На правонарушителя составили несколько административных дел.

Сотрудники полиции Колпинского района применили табельное оружие для задержания нарушителя, который проигнорировал требование об остановке. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На пересечении Пролетарской улицы и Заводского проспекта 9 января в 01:30 была предпринята попытка остановки автомобиля ЗАЗ Chance для проверки документов. Водитель на требования об остановке не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Нарядом ДПС было организовано преследование автомобиля. Около 01:50 сотрудник ДПС с помощью табельного оружия повредил задние колеса, после чего 28-летний водитель был задержан. Автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. На правонарушителя составили несколько административных дел.

В Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей.

Видео: пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти