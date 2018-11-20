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На Софийской 28-летний мужчина продавал психотропное вещество
Сегодня, 9:35
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nastya960

На Софийской 28-летний мужчина продавал психотропное вещество

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У подозреваемого обнаружили 32,8 граммов психотропного вещества "амфетамин".

В квартире одного из домов на Софийской улице сотрудники полиции изъяли у мужчины 1991 года рождения 32,8 граммов психотропного вещества "амфетамин". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции Адмиралтейского района 3 февраля около 11:30 проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых и задержали гражданина 1991 года рождения. Он сбывал 32,8 граммов психотропного вещества "амфетамин".

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Фото: pixabay

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Теги: амфетамин, наркодиллер, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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