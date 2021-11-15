Сотрудники петербургской подземки сняли ролик в TikTok в стиле GTA

За четыре дня ролик набрал более 5 тысяч лайков и 200 комментариев.

Сотрудники петербургского метрополитена представили зрителям новый ролик в TikTok – "Если бы жизнь была видеоигрой", снятый в стиле известной по всему миру видеоигры GTA. Ролик появился в официальном аккаунте подземки в TikTok 11 ноября.

Герои ролика не могут выйти из машинного зала, пока аккаунт не наберет миллион лайков. Также им не получится уйти в отпуск, пока на аккаунт не подпишется 300 тысяч человек. А машинист не может просто так уехать, поскольку он еще не ответил на все вопросы зрителей. Завершается ролик надписью: "Возвращаемся в 2022 году". Сам же пост сопровождается подписью: "Спасибо всем, кто смотрел наши видео – уходим снимать новые". За четыре дня ролик набрал более 5 тысяч лайков и 200 комментариев.

ГУП "Петербургский метрополитен" создал аккаунт в TikTok всего полтора месяца назад, а на него уже подписано более 24 тысяч человек.

Видео: TokTok / spbmetro