Петербургского следователя подозревают в получении полумиллионной взятки

Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского.

Проводится служебная проверка по факту возбуждения уголовного дела о получении взятки сотрудником органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петергофе 21 октября около семи часов вечера сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России установили следователя районного отдела внутренних дел, подозреваемого в получении взятки.

По имеющимся данным, подозреваемый неоднократно вымогал от женщины взятку в сумме 500 тысяч рублей за скорейшее окончание расследования, а также за занижение суммы ущерба. Женщина проходила по делу, предусмотренному статьей 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Подозреваемый вечером 21 октября 2019 года, находясь в автомобиле, припаркованном у дома по улице Жарновецкого, получил от женщины требуемую им взятку в сумме 15 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 485 тысяч рублей. После этого его задержали сотрудники регионального управления МВД.

Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из ОВД по дискредитирующим основаниям.

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Фото: Piter.TV