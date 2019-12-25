ОМОН обезвредил боеприпас, найденный у Московского шоссе

Находкой оказалась старая ручная граната.

Вечером в четверг, 12 ноября, в ГУ Росгвардии по Петербургу и области сообщили об опасной находке у Московского шоссе. Как рассказали в пресс-службе структуры, на территории бывшего мясоперерабатывающего завода при проведении земляных работ обнаружили похожий на гранату предмет.

Прибывшие на место взрывотехники остановили работы, удалили людей на безопасное расстояние и осмотрели находку. Ею оказалась заржавевшая ручная оборонительная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли для уничтожения на специализированный полигон в области.

Ранее стало известно, что на Петровском проспекте обнаружили четыре боеприпаса при укреплении набережной.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО