На Петровском проспекте обнаружили четыре боеприпаса при укреплении набережной

Снаряды вывезли на полигон для уничтожения.

В четверг, 12 ноября, в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и области сообщили о найденных на Петровском проспекте старых боеприпасах. Как рассказали в пресс-службе структуры, похожие на снаряды предметы показались при проведении работ по укреплению набережной.

На место сразу же приехала дежурная группа разминирования ОМОН, взрывотехники обследовали предметы и установили, что это действительно снаряды времен войны. Четыре боеприпаса вывезли на полигон для уничтожения.

Ранее мы писали, что анонимы снова заминировали гранд-отель в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО