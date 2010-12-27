МЧС: в детском лагере "Радуга" прошла учебная эвакуация

Здание покинули 52 человека.

Сотрудники МЧС Адмиралтейского района провели учебную эвакуацию в детском оздоровительном лагере "Радуга" на базе школы №624. Во время тренировки здание покинули 52 человека, среди которых 40 детей и 12 педагогов. Об этом 10 июля сообщил пресс-центр ГУ МЧС по Петербургу.

По легенде возгорание произошло на первом этаже. Эвакуация прошла быстро и по плану. После нее дети смогли задать вопросы сотрудникам МЧС, а педагоги получили дополнительный инструктаж.

МЧС регулярно проводит подобные учебные эвакуации во всех районах города.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге.

Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Петербургу