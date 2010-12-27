МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге

Порывы будут достигать 15 м/с.

В среду, 10 июля в Петербурге ожидается усиление ветра до 15 м/с, сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Прогноз дали специалисты из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Сотрудники МЧС рекомендовали петербуржцам держаться подальше от хлипких конструкций и отогнать автомобили в безопасное место. Не будет лишним убрать хозяйственные вещи с балконов и домовых дворов, а также проследить, чтобы все окна были плотно закрыты.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в августе в России ожидаются отрицательные погодные аномалии.

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