Гидрометцентр: в августе в России ожидаются отрицательные погодные аномалии

Однако, на европейской территории России средняя температура августа будет близка к норме.

Синоптики рассказали, что в некоторых регионах России в августе ожидаются небольшие отрицательные аномалии. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на предварительный прогноз Гидрометцентра.

Как рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, на европейской территории России средняя температура августа будет близка к норме. В Москве в августе среднемесячная температура – 16,5 градусов.

Температура выше нормы ожидается в Якутии, Магаданской и Амурской областях, за Уралом и в Хабаровском крае. Отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве, а также к югу от Москвы и Казани.

Ранее на Piter.TV: Гидрометцентр: "В июле периоды похолодания будут сменяться жарой".

Видео: YouTube/ Ярослав Крюков