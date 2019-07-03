Гидрометцентр: "В июле периоды похолодания будут сменяться жарой"

Что касается осадков, то на 80 процентах территории страны они выпадут в пределах нормы.

Практически на всей территории России температура в июле ожидается около и выше нормы. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Однако, погода продолжит быть непостоянной, периоды похолодания будут сменяться жарой и наоборот. Температура выше нормы предвидится на всей европейской территории, юге Западной Сибири и Урала.

В центральном районе столбик термометра будет показывать +17..+20 градусов. Температура выше июльской нормы ожидается в большинстве регионов Сибирского федерального округа, на севере Уральского федерального округа и в Якутии.

Осадки также во всех регионах выпадут в пределах нормы. Избыток ожидается только в Красноярском крае.

Видео: YouTube/ Игорь Журов