Сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" пресекли незаконные работы

На месте работали 6 экскаваторов, производившие сбор металлолома.

В прошлую пятницу, 11 января, сотрудники Департамента экономической безопасности и филиала "Водоснабжение Санкт-Петербурга" на проспекте Большевиков, д. 52, корпус 6, выявили и пресекли незаконное проведение работ над водоводами сырой воды.

На месте работали 6 экскаваторов, производившие сбор металлолома. Их действия могли привели к поломке водовода и создать стихийную свалку. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" заявил, что незаконные работы не повлияли на качество оказания услуг водоснабжения и работу станции.

Специалисты вызвали полицию. Водители экскаваторов доставлены в 97 отдел полиции Всеволожского района. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подало заявление, и сейчас полиция устанавливает организацию и должностных лиц, виновных в проведении незаконных работ.

Ранее сообщалось,что во Фрунзенском районе петербуржцы смыли матрас в туалет и засорили канализацию.

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